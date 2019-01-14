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تطبيق "Siri" ينقذ حياة رجل من موت محتم! (صور)

العالم الرقمي

تطبيق
imago stock&people-© Sascha Ditscher/rheinland.media
صورة أرشيفية
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أنقذ تطبيق المساعد الصوتي لأجهزة شركة آبل "Siri‎"، حياة رجل تعرض لحادث سير خطير في نيفادا بالولايات الأمريكية.

وذكر موقع "Apple Insider"، أن المساعد الصوتي "Apple Siri"، أنقذ حياة، نيت فيليكس، الذي سقطت سيارته في حفرة عميقة، ولم يستطع الحراك داخل السيارة المحطمة حيث شلت حركته. وكان الأمل الوحيد للأمريكي هو طلب رقم الطوارئ "911" للإبلاغ عن الحادث، وفعل ذلك عبر تطبيق "Apple Siri" لعدم قدرته على الحركة، إذا لا يتطلب ذلك اليدين، ويمكن من خلال الصوت فقط.

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ويشير الموقع الإلكتروني أيضا إلى أن المساعد الصوتي أنقذ الضحية من انخفاض درجة حرارة الجسم، لأن الحادث وقع مساء، حيث تنخفض درجات الحرارة في الليل إلى درجة التجمد.

ونقل فيليكس إلى المستشفى، حيث تم إنقاذ حياته، إلى أن الحادث كان قويا وأدى إلى اضرار كبيرة في عموده الفقري والنهايات العصبية الحركية، ما جعله يتحرك على كرسي خاص.

يذكر أن هذا التطبيق صمم خصيصا للحالات الطارئة، التي لا يتمكن فيها مستخدم الهاتف الذكي من النقر ماديا على أزرار الهاتف فعليا، بل يتم ذلك عبر نداء صوتي يفعل تطبيق "Apple Siri".

المصدر: لايف. رو

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