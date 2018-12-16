اترك هاتفك الذكي لسنة واحصل على 100 ألف دولار!

أعلنت شركة "Vitaminwater" عن مسابقة فريدة من نوعها لمساعدة الناس على التخلص من إدمان الهواتف.

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وخصصت المسابقة لسكان الولايات المتحدة، وتنص شروطها على التخلي عن استخدام الهاتف الذكي لمدة عام كامل، مقابل أن يحصل الفائز فيها على 100 ألف دولار أمريكي.

ويمكن التقدم للمشاركة في المسابقة عبر الموقع الرسمي لـ "Vitaminwater" على الإنترنت، حيث ستعلن أسماء المرشحين، في نهاية يناير المقبل.

وترى الشركة أن مثل هذه المسابقات ضرورية، خصوصا أن الكثير من الدراسات تحذر من خطر إدمان الأطفال والمراهقين على الهواتف والأجهزة الذكية، والأرقام بينت أن أكثر من 57% من الشباب في أمريكا غير قادرين على التخلص من هذا الإدمان.

المصدر: فيستي