 
مباشر
عاجل
بالصور والفيديو.. الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

اترك هاتفك الذكي لسنة واحصل على 100 ألف دولار!

مجتمع

اترك هاتفك الذكي لسنة واحصل على 100 ألف دولار!
pexels.com/ Pixabay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l722

أعلنت شركة "Vitaminwater" عن مسابقة فريدة من نوعها لمساعدة الناس على التخلص من إدمان الهواتف.

إقرأ المزيد
مؤسس أندرويد يحارب الهواتف الذكية!

وخصصت المسابقة لسكان الولايات المتحدة، وتنص شروطها على التخلي عن استخدام الهاتف الذكي لمدة عام كامل، مقابل أن يحصل الفائز فيها على 100 ألف دولار أمريكي.

ويمكن التقدم للمشاركة في المسابقة عبر الموقع الرسمي لـ "Vitaminwater" على الإنترنت، حيث ستعلن أسماء المرشحين، في نهاية يناير المقبل.

وترى الشركة أن مثل هذه المسابقات ضرورية، خصوصا أن الكثير من الدراسات تحذر من خطر إدمان الأطفال والمراهقين على الهواتف والأجهزة الذكية، والأرقام بينت أن أكثر من 57% من الشباب في أمريكا غير قادرين على التخلص من هذا الإدمان.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعري ممثل سوري فوق خشبته.. مدير المسرح البلدي يوضح لـ RT Online ما حدث