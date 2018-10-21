"Lenovo" تطلق حاسبا لوحيا قابلا للطي

ذكرت مصادر مقربة من شركة "Lenovo" الصينية أن الشركة تستعد لإطلاق حاسب لوحي مميز قابل للطي.

وأوضحت المصادر أن شاشة الحاسب التي ستكون بمقاس 13 بوصة، ستتزود بها "Lenovo" من شركة "إل جي" الكورية الجنوبية. أما اللوحة الأم وبعض الرقائق الإلكترونية في الجهاز، فسيتم تطويرها مع شركة "Dell" الأمريكية.

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ومن المفترض أن يعمل الجهاز بوضعيتين، كحاسب لوحي متكامل، وكهاتف ذكي بشاشة كبيرة نسبيا في حال كان مطويا. ومن المقرر أن يأتي الجهاز بماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وميزة التعرف على الوجوه كما في هواتف آبل وسامسونغ الجديدة.

وتأتي تلك المعلومات في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الشركات كـ إل جي وآبل وXioami، عن نيتها طرح أجهزة مماثلة بمواصفات منافسة وجديدة كليا.

المصدر: فيستي