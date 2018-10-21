 
مباشر

"Lenovo" تطلق حاسبا لوحيا قابلا للطي

العالم الرقمي

youtube/ Tekonoloji
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxy0

ذكرت مصادر مقربة من شركة "Lenovo" الصينية أن الشركة تستعد لإطلاق حاسب لوحي مميز قابل للطي.

وأوضحت المصادر أن شاشة الحاسب التي ستكون بمقاس 13 بوصة، ستتزود بها "Lenovo" من شركة "إل جي" الكورية الجنوبية. أما اللوحة الأم وبعض الرقائق الإلكترونية في الجهاز، فسيتم تطويرها مع شركة "Dell" الأمريكية.

إقرأ المزيد
سامسونغ تطلق هاتفا غير مسبوق!

ومن المفترض أن يعمل الجهاز بوضعيتين، كحاسب لوحي متكامل، وكهاتف ذكي بشاشة كبيرة نسبيا في حال كان مطويا. ومن المقرر أن يأتي الجهاز بماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وميزة التعرف على الوجوه كما في هواتف آبل وسامسونغ الجديدة.

وتأتي تلك المعلومات في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الشركات كـ إل جي وآبل وXioami، عن نيتها طرح أجهزة مماثلة بمواصفات منافسة وجديدة كليا.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركة الحساء الأحمر