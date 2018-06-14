سامسونغ تطلق هاتفا غير مسبوق!

تداولت المواقع المهتمة بشؤون التكنولوجيا مؤخرا مقطع فيديو تروجيا يظهر هاتفا جديدا يتوقع أن يصبح أفخم هواتف سامسونغ وأكثرها تطورا.

وبالنظر للفيديوهات يمكن أن نلاحظ أن الهاتف الذكي سيأتي بهيكل قابل للطي من المنتصف ومزود بـ 3 شاشات عرض، 2 على الواجهة الداخلية يمكن استعمال واحدة كلوحة مفاتيح، وأخرى على الواجهة الأمامية لعرض التوقيت والتاريخ وإظهار المكالمات والرسائل الواردة.

كما يفترض أن يأتي الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع والعديد من الميزات التي تجعله شبيها بحاسب شخصي أو حاسب لوحي صغير.

youtube/ androidLeo

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ومن المتوقع ظهور هذا الهاتف خلال معرض "CES" أواخر هذا الهام، أو أوائل العام المقبل بسعر يصل إلى 2000 دولار.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر