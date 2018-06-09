"بلاك بيري" تعود إلى الأسواق بهاتف مميز

طرحت "بلاك بيري" مؤخرا هاتف "KEY2" الجديد بمواصفات ستجعل منه أحد أكثر الهواتف تميزا في الأسواق.

وبالإضافة لخصائص الأمان العالية، تميز الهاتف بهيكل أنيق مزود بلوحة مفاتيح عريضة من الأسفل، ليحافظ بذلك على الشكل التقليدي لـ "بلاك بيري"، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس بمقاس 4.5 بوصة بدقة عرض 1620х1080 بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج "Snapdragon 660"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 64 أو 128 غيغابايت.

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كما زود الهاتف الجديد بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+12 بيكسل قادرة على تصوير فيدوهات "4K"، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع "Quick Charge 3.0"، أما سعره فيقارب 650 دولارا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر