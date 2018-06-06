آسوس تستعرض أول حاسب شخصي في العالم مزود بشاشتين

استعرضت شركة آسوس خلال معرض "Computex 2018" مشروع حاسبها الشخصي الأول المزود بشاشتين.

والفريد في هذا الحاسب هو أنه عندما يفتح على مصراعيه بزاوية 180 درجة، يتحول إلى شاشة عرض كبيرة، أما عندما يطوى من المنتصف كباقي الحواسب الشخصية فيمكن استعمال شاشته العلوية للعرض بينما تصبح الأخرى التي تعمل باللمس لوحة مفاتيح، كما يمكن استغلال جزء منها لعرض محادثات المسنجر.

ومن المتوقع أن تطرح آسوس هذا الحاسب في الأسواق العام المقبل ليصبح أول حاسب شخصي في العالم مزود بشاشتين تعملان باللمس.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر