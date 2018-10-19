"Palm".. هاتف صغير بتقنيات منافسة

استعرضت مجموعة من مهندسي الإلكترونيات في سان فرانسيسكو الأمريكية هاتفا ذكيا صغيرا بمواصفات منافسة.

وجاء هذا الهاتف بهيكل صغير وأنيق من الزجاج والمعدن بسماكة 7.4 ملم، ووزن 62.5 غرام، محمي من الماء والغبار ضمن معايير "IP68" العالمية.

كما زود الجهاز بشاشة LCD بمقاس 3.3 بوصة، محمية بزجاج "Gorilla Glass 3"، ومعالج "Snapdragon 435"، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وبطارية بسعة 800 ميللي أمبير.

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يعمل الهاتف بنظام "Android 8.1"، ويضم كاميراتين، أساسية بدقة 12 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فـ 350 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي