واتس آب يخطط لتغيير ضخم قد يدفع المستخدمين لحذفه!

يبدو أن تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، واتس آب، يخطط لإدخال تغيير كبير قد يزعج العديد من المستخدمين عما قريب.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق واتس آب في عرض الإعلانات للمستخدمين، وفقا للمؤسس المشارك، براين أكتون، الذي شارك جان كوم في إنشاء واتس آب عام 2009، قبل أن تنتقل الملكية إلى فيسبوك عام 2014.

والآن، ترك أكتون وكوم العمل في واتس آب، ويبدو أن قرار المغادرة يرجع إلى عدم الاتفاق على معايير تحقيق الدخل من تطبيق الدردشة.

وفي عام 2014، طمأن فيسبوك كل من كوم وأكتون بالقول إنه لن يكون هناك أي ضغط للاستثمار من خلال واتس آب في غضون السنوات الخمس المقبلة، ولكن هذا يعني أن تحقيق الدخل يمكن أن يبدأ بحلول عام 2019.

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وفي حديثه مع فوربس، أكد متحدث باسم واتس آب أن التطبيق سيبدأ في عرض الإعلانات في ميزة "الحالة"، خلال عام 2019، الأمر الذي يتعارض تماما مع رؤية مؤسسي واتس آب لأهداف الشركة.

وفي مدونة مكتوبة قبل استحواذ فيسبوك على التطبيق، كتب المؤسسون: "في هذه الأيام، تعرف الشركات كل شيء عنك وعن أصدقائك ومصالحك، وتستخدمها جميعا لبيع الإعلانات. وعندما جلسنا لبدء عملنا الخاص قبل 3 سنوات، أردنا تصميم منتج بعيد كل البعد عن المنصات الإعلانية الأخرى".

وبهذا الصدد، انتقل العديد من المستخدمين إلى منصة تويتر للتعبير عن انزعاجهم الشديد من التغيير القادم، حيث قال أحدهم: "إذا أدخل واتس آب الإعلانات، سأحذفه".

والجدير بالذكر أنه من غير الواضح حتى الآن متى سيتم تنفيذ التغيير.

المصدر: ميرور