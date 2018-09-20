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واتس آب "يختفي" من أجهزة ملايين المستخدمين حول العالم!

العالم الرقمي

واتس آب
Gettyimages.ru
واتس آب "يختفي" من أجهزة ملايين المستخدمين حول العالم!
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يبدو أن تطبيق واتس آب لم يعد متاحا للأشخاص الذين يستخدمون هاتف آيفون 4، بعد أن أنهت آبل دعم النسخة 7 من نظام التشغيل iOS.

وسبق للشركة أن أوضحت في مدونة منشورة أنها ستواصل دعم نظام التشغيل iOS 7 حتى عام 2020. ولكن لن يعمل الإصدار الجديد من تطبيق المراسلة المملوك من قبل فيسبوك، إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 وما بعده.

ولن يؤثر ذلك على المستخدمين ممن لديهم واتس آب على أجهزتهم، حيث يجب أن يستمر في العمل حتى تاريخ 2020. ومع ذلك، إذا قمت بمسح التطبيق، فلن تتمكن من إعادة تحميله من جديد.

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ومن المتوقع أيضا أن تتوقف بعض الميزات عن العمل في الإصدارات القديمة، وبالتأكيد لن يحصل المستخدمون على أي ميزات جديدة تضيفها واتس آب.

وتؤثر هذه الخطوة على أي مستخدم يمتلك هاتف آيفون 4S و5 و5C أو 5S، إذا لم يتم تحديث نظام iOS.

يذكر أن آبل طرحت هاتف آيفون 4 في عام 2010، وتوقفت الشركة عن بيع الجهاز في عام 2013. ويمكن القول إن الإصدار الأخير من iOS الذي يمكن تشغيله على الهاتف، هو 7.1.2.

ويمكن للهواتف اللاحقة، مثل آيفون 4S و5، تشغيل الإصدارات الحديثة من iOS، ولا ينبغي أن تتأثر.

المصدر: ميرور

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