فايرفوكس يتيح لمستخدميه خدمة تكشف اختراق بياناتهم

تقدم موزيلا خدمة جديدة لمستخدمي متصفحها تحمل اسم "فايرفوكس مونيتور"، تتيح التحقق مما إذا كانت بياناتك الشخصية قد تعرضت لأي عملية اختراق.

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وللحصول على المزيد من الأمان، يتوفر للمستخدم أيضا خيار التسجيل في الخدمة، ما يسمح بتنبيهه بشكل استباقي في حال كان المستخدم عرضة للتأثر بأية عملية اختراق أو سرقة لبياناته في المستقبل.

وتأتي هذه الخدمة عن طريق شراكة بين موزيلا وموقع حماية وفحص بيانات المستخدمين من الاختراق "Have I Been Pwned"، وهو موقع يقدم هذه الخدمة منذ إطلاقه في عام 2013، والتي ستساعد في تمدد قاعدة موزيلا ومتصفحها فايرفوكس.

وبالطبع، فإن التحذير من حدوث خرق للبيانات سيكون محدودا للاستخدام، إلا إذا كان المستخدم يتبع كلمات سر جيدة ومتنوعة لكل خدمة على الإنترنت، بحيث لا يؤثر اختراق واحد على وجوده عبر الإنترنت بالكامل.

المصدر: ذي فيرج