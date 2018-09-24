ثغرة في فايرفوكس تغلق المتصفح والجهاز المستخدم

بعد أسبوع واحد من الكشف عن اختراق جديد لشيفرة الويب، قد يتسبب في تعطيل جهاز آيفون، كشف الباحث الأمني، صبري حدوش، عن ثغرة في فايرفوكس تؤدي إلى إغلاق المتصفح والجهاز المستخدم.

وكشف حدوش، مهندس البرمجيات والمتخصص في الأمن والحماية، عن الثغرة الموجودة في متصفح فايرفوكس والتي تجبره على إغلاق التطبيق في ثلاثة أنظمة تشغيل شهيرة وهي "ماك" و"لينوكس" و"ويندوز"، وفقا لتقرير موقع "ZDNet".

وحدوش هو من اكتشف الثغرة الموجودة في نظام "WebKit" البرمجي الخاص بمتصفح آبل، قبل بضعة أيام، والتي تتسبب أيضا في إغلاق الهواتف أو أجهزة ماك عند فتح متصفح سفاري أو المتصفح الداخلي في أحد التطبيقات.

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وبحسب ما ذكره تقرير "ZDNet"، فإن هذه الثغرة لا تؤدي إلى تعطيل المتصفح على جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز فحسب، بل وإلى تجميد نظام التشغيل بأكمله من حين لآخر، ما يتطلب من المستخدم إعادة تشغيل الجهاز.

ويبدو أن أنظمة التشغيل الأساسية للهواتف الذكية آمنة من هذه الثغرة، وقد أكدت الاختبارات التي أجراها موقع "ZDNet" أن متصفح فايرفوكس لم يتأثر بالثغرة في أجهزة أندرويد وiOS.

وأوضح حدوش أن "البرنامج النصي يولد ملفا (blob) يحتوي على اسم ملف طويل جدا ويطالب المستخدم بتنزيله كل ميللي ثانية".

وقد أبلغ حدوش موزيلا عن الثغرة الجديدة، والتي تأتي في أعقاب إطلاق "فايرفوكس 62" والذي يحتوي على 13 إصلاحا كبيرا للأخطاء الموجودة في المتصفح.

المصدر: تاك رادار