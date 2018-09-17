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خلل يمكنه "تحطيم" أي جهاز آيفون عن بعد!

العالم الرقمي

خلل يمكنه
AP
خلل يمكنه "تحطيم" أي جهاز آيفون عن بعد!
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يمكن لبضعة أسطر من التعليمات البرمجية التي يمكن مشاركتها بسهولة عبر البريد الإلكتروني أو منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، أن تعيث فسادا بأجهزة آيفون.

وبمجرد ظهور رمز الشيفرة على الشاشة، سيتم إعادة تشغيل جهاز آبل دون سابق إنذار، ما يؤدي إلى فقدان البيانات غير المحفوظة.

وتم اكتشاف الرمز من قبل الباحث الأمني في برلين، صبري حدوش، الذي شارك الاكتشاف الحديث عبر منشور على موقع تويتر.

ويمكن اعتبار هذا الرمز شكلا من أشكال التعليمات البرمجية المعروفة باسم CSS، والتي تعني "أوراق الأنماط المتتالية"، وتتحكم في كيفية عرض رمز HTML البسيط على الشاشة.

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ويتسبب الرمز في تعطل أي جهاز يعمل بنظام iOS أو macOS، وذلك بسبب عدم القدرة على معالجة الطلب عند عرض الرمز، ما يضطر إلى إيقاف التشغيل.

وبهذا الصدد، قال السيد حدوش: "يستخدم الرمز نقطة ضعف في خاصية CSS لفلتر الخلفية، والتي تستخدم تسريعا ثلاثي الأبعاد لمعالجة العناصر الخلفية".

ويمكن لأي شخص إيقاف تشغيل أجهزة آيفون وآيباد وiPod Touch أو MacOS عن بعد، عبر إرسال رمز الشفيرة.

ويقول الباحث إنه أبلغ آبل عن الخلل، قبل نشر الشفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الشركة أنها على علم بالخلل الحاصل، وتعمل على إصلاحه.

المصدر: ديلي ميل

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