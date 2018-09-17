كم يكلف إصلاح هواتف آيفون الجديدة؟

نقل موقع "Phone Arena" المتخصص بشؤون التقنية معلومات عن شركة آبل، تتعلق بتكلفة إصلاح هواتف آيفون التي طرحتها مؤخرا.

وأوضحت الشركة أن ثمن استبدال شاشة هاتف "XS" الجديد يبلغ 279 دولارا، بينما سيكون سعر الصيانة الكاملة للجهاز 549 دولارا، أما هاتف "XS Max" الكبير، فسيكلف استبدال شاشته 329 دولارا، أما صيانته العامة فمقابل 599 دولارا.

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ويشير الخبراء إلى أن ثمن صيانة هذه الأجهزة يعتبر عاليا مقارنة بصيانة هواتف آيفون التي طرحت في العامين الأخيرين، فاستبدال شاشة "آيفون-7" على سبيل المثال بلغ 149 دولارا، بينما شاشة "آيفون-8" يمكن استبدالها مقابل 169 دولارا، أما "آيفون-X" فتبلغ تكلفة صيانته الكاملة 549 دولارا.

ولم تبلغ الشركة عن سعر صيانة "آيفون XR"، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيكون أكثر بقليل من تكلفة صيانة "آيفون-X".

المصدر: لايف. رو