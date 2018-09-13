آبل تكشف عن 3 هواتف جديدة و"تقتل" 3 أخرى!

كشفت شركة آبل عن مجموعة من أحدث أجهزتها في مؤتمرها الذي عقدته، مساء الأربعاء 12 سبتمبر، بما في ذلك 3 هواتف جديدة وساعة آبل 4 المطورة.

وبدأ الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، المؤتمر الذي عُقد على مسرح "ستيف جوبز"، داخل مجمع "آبل بارك" الجديد، بالقول: "تم تأسيس شركة آبل لجعل الكمبيوتر أكثر شخصية". وكشف أيضا أن أكثر من 500 مليون شخص يزورون متاجر آبل سنويا.

وفي هذا العام، ستكون هواتف آيفون الجديدة الأغلى على الإطلاق، حيث يبدأ سعر آيفون XS بمبلغ 1300 دولار، ويكلف الطراز الأغلى حوالي 1890 دولارا. وفيما يلي أهم إصدارات آبل لهذا العام:

- هاتف آيفون XS

يأتي الجهاز بـ 3 سعات للذاكرة: 64 غيغابايت بسعر 1300 دولار، و256 غيغابايت بسعر 1499 دولار، و512 غيغابايت بسعر 1760 دولارا. وسيكون متاحا بخيارات الألوان، الذهبي والفضي والرمادي.

Gettyimages.ru

وسيصبح آيفون XS متاحا للطلب المسبق بدءا من يوم الجمعة 14 سبتمبر الجاري، مع تحديد تاريخ الإصدار في 21 سبتمبر.

- هاتف آيفون XS Max

وهو أغلى هاتف ذكي من إنتاج شركة آبل على الإطلاق، حيث يشمل أكبر شاشعة عرض بالنسبة لهواتفها بقياس 6.5 بوصة. ويأتي بـ 3 سعات للذاكرة أيضا: 64 غيغابايت بسعر 1433 دولارا، و256 غيغابايت بسعر 1600 دولار، و512 غيغابايت بسعر 1890 دولارا.

ويأتي الهاتفان بتقنية التعرف على الوجه Face ID، ما يتيح إلغاء قفل الهاتف عن طريق مسح معالم الوجه. كما صممت آبل معالجا جديدا تماما "A12"، سيكون أسرع بنسبة 50% من شريحة آيفون السابقة. بالإضافة إلى ميزة جديدة تُعرف باسم "دعم شريحتين"، ما يتيح استخدام رقمين في الوقت نفسه.

- هاتف آيفون XR، سعره 977 دولارا.

Reuters

يأتي بستة خيارات للون: أبيض وأسود وأزرق وأصفر وأرجواني وأحمر. كما يتميز بوجود ميزة التعرف على الوجه، ومعالج A12 Bionic الجديد من آبل.

- ساعة آبل 4 بميزات متطورة، وشاشة أكبر بنحو 32 إلى 35%

Reuters

ومن أهم ميزاتها: استشعار سقوط المستخدم، لتطلق تنبيها يتيح التحدث مع الطوارئ. وسيتم إصدارها رسميا بتاريخ 21 سبتمبر بسعر يبدأ من 520 دولارا.

إقرأ المزيد

وأطلقت آبل أيضا ميزة جديدة تسمى "Siri Shorcuts"، والتي تتيح لك تنفيذ مهام متعددة في وقت واحد. ويمكن ربط هذا النظام بالتطبيقات التي لا تدعمها الشركة، مثل أجهزة المنزل الذكية، أو خدمات الموسيقى.

وطورت الشركة نظام الكاميرا المتاح في آيفون XS الجديد، مع وجود كاميرا خلفية بزاوية عريضة تبلغ 12 ميغابيكسل، تقترن مع عدسة مقربة بدقة 12 ميغابيكسل. كما يحوي مستشعر الكاميرا ذو الزاوية العريضة على فتحة f / 1.8 واسعة، ما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة من خلال جمع المزيد من الضوء.

يذكر أن آبل أكدت أيضا موعد إصدار نظام iOS 12، في 17 سبتمبر. وفي الوقت نفسه، "قتلت" سرا 3 أجهزة آيفون وهي: آيفون X وآيفون 6S وآيفون SE.

المصدر: ذي صن