هل تخلت آبل عن شاحنها اللاسلكي؟
Stephen Lam
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أثار مؤتمر آبل السنوي الأخير حيرة العديد من المتابعين والمهتمين بشؤون التقنية لعدم إعلان الشركة عن شاحنها اللاسلكي المنتظر.
وأشارت بعض المواقع إلى أن "آبل لم تكتف بعدم طرح جهاز AirPower خلال المؤتمر، بل أزالت جميع الإعلانات والمواد التي تتعلق به من بعض مواقعها وصفحاتها الرسمية، الأمر الذي يشير إلى عدم رغبتها ربما بطرحه، أو فشل مشروع إنتاجه".
يذكر أن آبل كانت قد أعلنت عن مشروع الشاحن اللاسلكي المذكور، في سبتمبر 2017، عندما استعرضت جهازي آيفون "8 وx"، وأكدت أن هذه القطعة الإلكترونية المميزة للشحن اللاسلكي سيكون بإمكانها شحن عدة أجهزة ذكية، كالساعة والهاتف والسماعات في وقت واحد.
المصدر: لايف. رو
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