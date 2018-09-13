آبل تفرج عن أحدث ساعاتها الذكية

استعرضت آبل خلال مؤتمرها السنوي الأخير نموذجين يمثلان الجيل الرابع من ساعاتها الذكية المتطورة.

وجاء النموذجان الجديدان من "Apple Watch 4" بهياكل بطول 40 و44 ملم، كما تمكنت الشركة في هاتين الساعتين من استغلال الواجهة الأمامية بشكل أكبر لزيادة مساحة الشاشة، وذلك بفضل تقليلها من سماكة الإطار الأساسي لجسم الساعة، وزيادة انحناء جوانب الشاشة.

وزودت هذه الساعات بمعالجات "S4" ثنائية النوى، حسنت من قدراتها على قياس معدل نبضات القلب، وساعدتها على وضع مخططات قياس نشاطه، بالإضافة إلى مستشعرات بلوتوث وGPS، ووحدة للاتصال الخلوي.

youtube/Apple

كما تميزت الساعات بهيكل مقاوم للماء والغبار، وبطارية تكفيها للعمل لـ 18 ساعة متواصلة مع الاستخدام المكثف للبرامج والتطبيقات، فضلا عن قدرتها على مراقبة نبضات قلب المستخدم باستمرار، وإعطائه إنذارا بضرورة مراجعة الطبيب في حال لاحظت خللا في النبض.

المصدر: لايف. رو