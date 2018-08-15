تعرف على أسعار هواتف آيفون المنتظرة

أعلنت شركة "Trend Force" عن توقعاتها لأسعار هواتف آبل الذكية القادمة، حيث سيكون "iPhone X‎" أرخصها، وأغلاها هو "iPhone X Plus‎".‏

وستتراوح أسعار جهاز "2018 iPhone X‎" بشاشة 5.8 بوصة بين 899 و949 دولارا. وسيكون سعر هاتف "iPhone X Plus" بشاشة 6.5 بوصة 999 دولارا، مع العلم بأن سعر هاتف "iPhone X"، في نوفمبر 2017، بلغ 999 دولارا.

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أما أسعار الأجهزة الاقتصادية من هواتف آيفون بشاشات "LCD"، فسيبدأ سعرها من 699 حتى 749 دولارا، وهي الأجهزة الأكثر مبيعا لعام 2018.

ويتوقع محللو شركة "Trend Force"، أن تبيع شركة آبل ما بين 83 و88 مليون جهاز من هذه الموديلات الثلاثة، حتى نهاية عام 2018.

وستعرض شركة آبل موديلاتها الجديدة لهواتف آيفون، في سبتمبر المقبل، ويتوقع أن يكون عددها 3. كما ستعلن الشركة عن طرحها لشواحنها اللاسلكية الجديدة "AirPower".

المصدر: لايف. رو