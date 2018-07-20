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سامسونغ تتحدى آبل في عقر دارها!

العالم الرقمي

سامسونغ تتحدى آبل في عقر دارها!
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
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ذكرت مواقع مختصة في شؤون التقنية أن سامسونغ باتت المنافس الأول لآبل بعدد الهواتف الذكية العاملة في الولايات المتحدة.

ووفقا للمحللين في شركة"CIRP" للإحصاء، فإن الربع الثاني من العام الجاري شهد منافسة قوية بين سامسونغ وآبل بأعداد الهواتف العاملة في أمريكا.

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وأوضحوا أن أجهزة سامسونغ التي عملت في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة بلغت 36% من أعداد الهواتف المستخدمة في البلاد، وكذلك كانت نسبة هواتف آبل، تلتهما إل جي بنسبة بلغت 12%، وخلفها موتورولا.

وتدل تلك الأرقام على تراجع عدد مستخدمي هواتف آبل في الولايات المتحدة، فنسبة أجهزة آيفون التي عملت في أمريكا في الربع الأول من هذا العام شكلت نحو 30% من عدد الهواتف الكلية العاملة هناك.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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