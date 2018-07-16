إل جي تزود آبل بشاشات آيفون

أكدت مصادر مطلعة في سوق الإلكترونيات أن شركة إل جي ستزود آبل بشاشات لهواتف آيفون ستطلق العام الجاري.

وأوضحت صحيفة "Newspim" أن إل جي ستبيع آبل نحو 20 مليون شاشة LCD بمقاس 6.1 بوصة، و4 ملايين شاشة OLED، ستركب على جزء من هواتف آيفون التي ستطلق خريف 2018.

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كما من المفترض أن تزيد إل جي كمية شاشات OLED التي ستبيعها لآبل العام المقبل، لتصل إلى 10 ملايين شاشة.

وتأتي تلك الاتفاقيات بين الشركتين على إثر الخلافات بين آبل وسامسونغ، والتي نجمت عن محاولة سامسونغ الضغط على منافستها الأمريكية بعد تزويدها بقسم من الشاشات التي ركبت في هواتف آيفون.

المصدر: لايفز رو