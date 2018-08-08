أبو ظبي.. إطلاق تطبيق رقمي جديد لقياس جودة الهواء

يستطيع اليوم سكان العاصمة الإماراتية أبو ظبي التخطيط بشكل أفضل لنشاطاتهم خارج المنزل، وذلك بعد إطلاق هيئة البيئة لتطبيق جديد يظهر جودة الهواء الخارجي في كافة أوقات اليوم.

ويحمل التطبيق الجديد اسم "Plume Air Report"، ويزود السكان بمعلومات شاملة عن حالة الطقس وجودة الهواء الراهنة، وكذلك توقعات للطقس ودرجات الحراراة في كافة مدن الإمارات والعالم.

كما صمم التطبيق بشكل أساسي نتيجة للطبيعة الصحراوية لإمارة أبو ظبي، إذ يتكرر هبوب العواصف الرملية في مواسم عدة من السنة، بحيث يظهر التطبيق الرقمي سرعة وكثافة هذه الرياح في حال هبوبها، وهو الأمر الذي تتوقف عليه جودة الهواء بشكل كبير.

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وقد يسبب هبوب هذه العواصف إشكاليات صحية لبعض الناس، وخاصة تلك المتعلقة بالجهاز التنفسي، ذلك في حال لم يكونوا مستعدين أو على علم بمواعيد هبوب الرياح الرملية.

أما من ناحية تلوث الهواء، فقد طمأنت هيئة البيئة بأن التطبيق لم يبرمج أساسا لهذه الغاية، فجميع الملوثات الهوائية في الإمارات هي ضمن المعايير الدولية المضبوطة.

المصدر: Gulf News