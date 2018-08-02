// 26.06.2018 по тикету 15478
واتس آب تدخل ميزة الرسائل المدفوعة على تطبيقها
pexels.com/ Anton
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن الرسائل في بعض الحسابات على واتس آب ستصبح مدفوعة.
وستفرض رسوم هذه الخدمة على الحسابات التجارية وحسابات الشركات الراغبة بالتواصل مع عملائها عبر التطبيق الشهير.
وأوضح القائمون على واتس آب أن "هذه الرسوم على الرسائل ستعتبر كأجرة لترويج الشركات لمنتجاتها عبر التطبيق، وستجعل الشركات أكثر انتقائية في إرسال الرسائل، وتحمي المستخدمين من بعض الإعلانات التي قد لا يرغبون باستلامها".
ومن المفترض أن تتراوح القيمة المادية لإرسال الرسالة بالنسبة للحسابات المذكورة ما بين (0.5 و9 سنتات) وفقا للبلد.
المصدر: لايف. رو
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