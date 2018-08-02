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واتس آب تدخل ميزة الرسائل المدفوعة على تطبيقها

العالم الرقمي

واتس آب تدخل ميزة الرسائل المدفوعة على تطبيقها
pexels.com/ Anton
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن الرسائل في بعض الحسابات على واتس آب ستصبح مدفوعة.

وستفرض رسوم هذه الخدمة على الحسابات التجارية وحسابات الشركات الراغبة بالتواصل مع عملائها عبر التطبيق الشهير.

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وأوضح القائمون على واتس آب أن "هذه الرسوم على الرسائل ستعتبر كأجرة لترويج الشركات لمنتجاتها عبر التطبيق، وستجعل الشركات أكثر انتقائية في إرسال الرسائل، وتحمي المستخدمين من بعض الإعلانات التي قد لا يرغبون باستلامها".

ومن المفترض أن تتراوح القيمة المادية لإرسال الرسالة بالنسبة للحسابات المذكورة ما بين (0.5 و9 سنتات) وفقا للبلد.

المصدر: لايف. رو

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