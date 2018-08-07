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غوغل تطلق أندرويد الجديد قريبا

العالم الرقمي

غوغل تطلق أندرويد الجديد قريبا
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أكد المدون الشهير "إيفان بلاس" أن غوغل ستصدر نسختها الجديدة من نظام أندرويد، في 20 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تحمل نسخة أندرويد الجديدة اسم "Pistachio"، لذلك وضع "بلاس" حرف "P" على التقويم الذي نشره عن موعد إصدارها.

ووفقا لبعض التسريبات عن مصادر مقربة من غوغل، فإن أندرويد الجديد سيحسن من جودة عرض وتصوير الفيديوهات والصور خصوصا في ظروف الإضاءة الخافتة، كما سيمكن المستخدم من التنقل بين التطبيقات بإزاحتها على واجهة العرض كما في هواتف "iPhone-X".

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والأهم في نسخة "P" المنتظرة أنها ستمكن صاحب الهاتف أو الجهاز الذكي من التحكم بمدة استخدام كل تطبيق على حدة، وذلك لمساعدة الناس على التخلص من إدمان بعض التطبيقات، والحد من استهلاك الطاقة في الأجهزة.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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