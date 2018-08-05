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كيف سيبدو "هاتف المستقبل"؟

العالم الرقمي

كيف سيبدو
vesti.ru
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استعرض مصممون من "Turing Space Industries" مشروع هاتف مستقبلي يبدو كقطعة إلكترونية من أفلام الخيال العلمي.

وأهم ما يميز جهاز "HubblePhone" المنتظر هو تصميمه الفريد، بهيكل قابل للطي مزود بـ 4 بشاشات OLED عالية الدقة.

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كما سيجهز هذا الهاتف بـ6 كاميرات تتوزع على كامل الهيكل، قادرة على تصوير فيديوهات بتقنية 360، واحدة منها بدقة 60 ميغابيكسل، وقدرة تقريب عالية "15x".

ومن المفترض أن يأتي الهاتف أيضا بمعالج "Snapdragon 855" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، أما هيكله فسيزن 315 غراما.

vesti.ru

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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