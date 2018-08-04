Xiaomi تطرح حاسوبا شخصيا مميزا

أطلقت Xiaomi الصينية حاسوبا شخصيا بمواصفات تجعل منه جهازا مميزا لعشاق ألعاب الفيديو.

وطرح "Mi Gaming" بنسختين، تزود كل منهما بشاشة مقاسها 15.6 بوصة ودقة عرض (1920/1080) بيكسل، بالإضافة إلى منفذي "USB Type-C"أحدهما للشحن، و4 منافذ "USB 3.0".

كما زودت النسخة الأولى من الجهاز بمعالج "Intel Core i7"، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce GTX 1060"، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 1 تيرابايت، وأتت بسعر 960 دولارا.

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أما النسخة الأبسط فأتت بمعالج رسوميات "GTX 1050 Ti"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، وسعر 500 دولار تقريبا.

المصدر: لايف. رو