// 26.06.2018 по тикету 15478
Xiaomi تطرح حاسوبا شخصيا مميزا
youtube/Beebom
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أطلقت Xiaomi الصينية حاسوبا شخصيا بمواصفات تجعل منه جهازا مميزا لعشاق ألعاب الفيديو.
وطرح "Mi Gaming" بنسختين، تزود كل منهما بشاشة مقاسها 15.6 بوصة ودقة عرض (1920/1080) بيكسل، بالإضافة إلى منفذي "USB Type-C"أحدهما للشحن، و4 منافذ "USB 3.0".
كما زودت النسخة الأولى من الجهاز بمعالج "Intel Core i7"، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce GTX 1060"، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 1 تيرابايت، وأتت بسعر 960 دولارا.
youtube/Beebom
أما النسخة الأبسط فأتت بمعالج رسوميات "GTX 1050 Ti"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، وسعر 500 دولار تقريبا.
المصدر: لايف. رو
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