 
مباشر

Xiaomi تطرح حاسوبا شخصيا مميزا

العالم الرقمي

Xiaomi تطرح حاسوبا شخصيا مميزا
youtube/Beebom
حاسب "Mi Gaming" من Xiaomi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klhg

أطلقت Xiaomi الصينية حاسوبا شخصيا بمواصفات تجعل منه جهازا مميزا لعشاق ألعاب الفيديو.

وطرح "Mi Gaming" بنسختين، تزود كل منهما بشاشة مقاسها 15.6 بوصة ودقة عرض (1920/1080) بيكسل، بالإضافة إلى منفذي "USB Type-C"أحدهما للشحن، و4 منافذ "USB 3.0".

كما زودت النسخة الأولى من الجهاز بمعالج "Intel Core i7"، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce GTX 1060"، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 1 تيرابايت، وأتت بسعر 960 دولارا.

youtube/Beebom
إقرأ المزيد
سوار "Mi Band 3" الذكي من XIAOMI XIAOMI تحدّث سوارها الذكي

أما النسخة الأبسط فأتت بمعالج رسوميات "GTX 1050 Ti"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، وسعر 500 دولار تقريبا.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟