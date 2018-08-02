XIAOMI تحدّث سوارها الذكي

أعلنت شركة XIAOMI الصينية عن نيتها تحديث سوارها الذكي الجديد "Mi Band 3" المخصص لعشاق اللياقة البدنية.

ووفقا للخبراء في الشركة، فإن النسخة المعدلة من هذه الأساور ستظهر في 6 أغسطس الجاري، تزامنا مع طرح XIAOMI لحاسبها الشخصي الجديد، حيث ستطال التعديلات الجسم الأساسي للسوار الذي يحيط بالمعصم، والذي سيصبح قادرا على عرض بعض البيانات على غرار الشاشة، وسيزود بحساسات إضافية لزيادة قدراته التقنية.

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وأتت النسخة الحالية من "Mi Band 3" بشاشة تعمل باللمس بمقاس 0.78 بوصة، قادرة على إظهار الاتصالات والرسائل الواردة إلى الهاتف الذكي، واستعراض معدلات اللياقة البدنية ونبضات القلب للمستخدم، بالإضافة لبطارية بسعة 110 ميللي أمبير، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني والاتصال مع الأجهزة الإلكترونية.

المصدر: فيستي