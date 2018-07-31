// 26.06.2018 по тикету 15478
XIAOMI تنافس أفضل الهواتف بجهاز جديد
youtube/TECH SPECS
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تستعد شركة XIAOMI لإطلاق هاتف "Pocophone F1" بمواصفات ممتازة وسعر منافس.
ومقابل 500 دولار تقريبا، سيحصل المستخدم على هاتف مزود بشاشة عالية الدقة بحجم 6 بوصات، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا كما في هواتف "آيفون-X".
وبالإضافة للشاشة الممتازة، سيزود هذا الهاتف بمعالج "Qualcomm Snapdragon 845" عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.
youtube/TECH SPECS
كما سيأتي الجهاز الجديد بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+5 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.
المصدر: فيستي
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