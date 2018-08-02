"مومو".. لعبة انتحار جديدة ترعب مستخدمي واتس آب!

أثارت لعبة جديدة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي قلق الآباء والأمهات والسلطات المعنية، مع الخوف من انتشار ظاهرة أخرى مشابهة لتحدي "الحوت الأزرق" الخطير.

وظهرت اللعبة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع الأخيرة، وبشكل خاص عبر تطبيق واتس آب، ويبدو أنها تتبع النص نفسه تقريبا في كل مرة.

وبداية، يواجه المستخدمون تحديا للاتصال بـ "مومو" (Momo)، عن طريق إرسال رسائل إلى رقم غير معروف. وبعد ذلك، يصدمون بالصور المخيفة ورسائل التهديد.

وترتبط اللعبة واسعة الانتشار بالصورة المرعبة لامرأة ذات ملامح غريبة وصادمة، مستوحاة من عمل فنان الدمى اليابانية، ميدوري هاياشي.

UIDI/Twitter

وتدور الشبهات حاليا حول احتمال ارتباط "مومو" بانتحار فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في الأرجنتين، وفقا لما ذكرته صحيفة Buenos Aires Times، ما جعل الكثيرين يقارنون الأمر بتحدي "الحوت الأزرق" المرتبط بعشرات حالات الانتحار في روسيا وغيرها من الدول.

إقرأ المزيد

ووفقا لصحيفة Buenos Aires Times، فإن الفتاة التي ربما وقعت ضحية للعبة، صوّرت ما قامت به قبل الانتحار الأسبوع الماضي، وربما تم تشجيعها على القيام بذلك من قبل شخص آخر.

وتعمل الشرطة الآن على تحديد مكان فتاة عمرها 18 عاما، يُعتقد أنها تواصلت معها عبر الإنترنت، بعد العثور على لقطات ورسائل بين الفتاتين عبر تطبيق واتس آب.

ومن غير الواضح ما هي الدوافع وراء هذه اللعبة، ولكن السلطات تحذر من استخدامها لسرقة المعلومات أو تشجيع العنف والانتحار، وفقا لـ BBC.

إقرأ المزيد

وتم الإبلاغ عن التحدي الخطير في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، على الرغم من أنه لا يبدو، حتى الآن، التحدي الأكثر شعبية في أمريكا اللاتينية.

ولا يعرف أحد بالضبط أين نشأت "مومو"، أو من يقف وراء هذا التحدي المزعج، رغم أنه مرتبط حتى الآن بسبعة أرقام هواتف على الأقل تبدأ برموز من اليابان وعدة بلدان في أمريكا اللاتينية، وفقا لـ BBC.

وكتبت وحدة التحقيق في الجرائم الحاسوبية التابعة لولاية تاباسكو في المكسيك، على موقع تويتر: "بدأ الأمر كله بمجموعة على فيسبوك، حيث تم تحدي المشاركين لبدء الاتصال برقم مجهول. وقال العديد من المستخدمين إنه عند إرسال رسالة إلى مومو، فإن الرد يأتي بصور عنيفة وعدوانية، والبعض يقولون إنهم تلقوا رسائل تهديد".

ويجري الآن حث مستخدمي واتس آب على عدم الاتصال بأرقام مجهولة.

المصدر: ديلي ميل