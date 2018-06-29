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طفل سعودي ينتحر شنقا.. لعبة الحوت الأزرق القاتلة!

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طفل سعودي ينتحر شنقا.. لعبة الحوت الأزرق القاتلة!
/ centerforinquiry.org
لعبة الحوت الأزرق
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أقدم طفل سعودي في الصف السادس الابتدائي من مدينة أبها (جنوب غرب السعودية) مؤخرا على الانتحار شنقا بسبب لعبة "الحوت الأزرق"، بحسب ما أفادت صحيفة "سبق" السعودية يوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل التي رواها أحد أقارب الطفل لـ"سبق"، فإن الشكوك تدور حول لعبة إلكترونية، مشيرا إلى أنه وبعد العثور على الطفل منتحرا أكد عدد من الأطفال المقربين منه أن انتحاره جاء بسبب لعبة "الحوت الأزرق" إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.

وكان الشاب عبد الله بن فهيد قد نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أكد فيها أن ابن خاله الذي يدرس في الصف السادس الابتدائي قد انتحر شنقا متأثرا بإحدى الألعاب الإلكترونية، ووجدت التغريدة تفاعلا كبيرا.

وحذّر عدد من المهتمين والخبراء من مثل هذه الألعاب، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق بعض المتصفحات الخاصة، وطالبوا بمراقبة الأجهزة الذكية للأطفال والمراهقين ومتابعتهم بشكل مستمر لحمايتهم من الوقوع ضحية لمثل هذه الألعاب.

يُذكر أن لعبة "الحوت الأزرق" تستهدف الأطفال والمراهقين، وتتكون من مجموعة من التحديات تمتد لـ50 يوما، وفي التحدي النهائي يُطلب من اللاعب قتل نفسه.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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