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تلغرام يتوقف عن العمل!

العالم الرقمي

تلغرام يتوقف عن العمل!
pexels- PhotoMIX Ltd
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أعلن موقع "Downdetector" عن توقف تطبيق تلغرام عن العمل في أماكن كثيرة من العالم.

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وذكر القائمون على  الموقع، أن عمل تطبيق تلغرام شهد اليوم في الساعة 11:00 انقطاعات وفشل في عمله التطبيق في عدد من الدول بما في ذلك روسيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا ومصر ألمانيا وفي عدة ولايات أمريكية.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن حوالي 48% من مستخدمي تطبيق تلغرام واجهوا مشكلات في الوصول إلى المخدم، بينما لم يتمكن 27% من تسجيل الدخول إليه، كما لم يتمكن 23% من إرسال أو استقبال الرسائل نهائيا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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