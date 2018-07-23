تلغرام يتوقف عن العمل!

أعلن موقع "Downdetector" عن توقف تطبيق تلغرام عن العمل في أماكن كثيرة من العالم.

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وذكر القائمون على الموقع، أن عمل تطبيق تلغرام شهد اليوم في الساعة 11:00 انقطاعات وفشل في عمله التطبيق في عدد من الدول بما في ذلك روسيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا ومصر ألمانيا وفي عدة ولايات أمريكية.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن حوالي 48% من مستخدمي تطبيق تلغرام واجهوا مشكلات في الوصول إلى المخدم، بينما لم يتمكن 27% من تسجيل الدخول إليه، كما لم يتمكن 23% من إرسال أو استقبال الرسائل نهائيا.

المصدر: نوفوستي