احذروا أكاذيب شبكات التواصل الاجتماعي!

أكد باحثون أمريكيون خطورة انتشار الأكاذيب على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي.

وأجرى علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دراسة أكدوا فيها، أن الأخبار الكاذبة في تويتر تنتشر أسرع بنسبة 70% من الأخبار الحقيقية.

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وقام العلماء بتحليل حوالي 126 ألف رسالة انتشرت وتفاعل معها أكثر من 3 ملايين مستخدم عامي 2006 و2007، وتم فحص الأخبار من قبل 6 مراكز معلومات مستقلة لتقصي الحقائق.

وتبين أن الأخبار الكاذبة (الملفقة) انتشرت بسرعة أكثر من الأخبار الحقيقية (الصادقة)، وتنطبق هذه الدراسة بشكل خاص على التقارير المتعلقة بالسياسة مقارنة بالأخبار المتعلقة بالهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية والعلوم والمال.

وأشار العلماء إلى أنه على الرغم من تركيز أبحاثهم على تويتر، إلا أنهم متأكدون من انطباق نتائج هذا البحث على بقية الشبكات الاجتماعية النشطة مثل فيسبوك وإنستغرام.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو