فيسبوك تتنبأ بموعد وفاة المستخدم!

تعتمد شركة فيسبوك أداة لتتبع كل جوانب حياة المستخدمين في الظاهر، ولكن قد تكون تلك الأداة وسيلة تعتمدها شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة للتنبؤ بموعد موت شخص ما.

وتوصف براءة الاختراع "Predicting Life Changes" والتي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، بأنها "محرك التنبؤ بالتغير الحياتي" الذي يتنبأ بأحداث رئيسية في حياة مستخدمي فيسبوك.

وتتضمن هذه التغيرات الحياتية تحولا في الحالة الاجتماعية أو وظائف جديدة أو ولادة طفل أو التخرج أو حتى الموت.

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وتقول براءة الاختراع: "يحسب محرك التنبؤ بالتغير الحياتي احتمال قيام المستخدم بحدث مختلف، باستخدام نموذج للتعلم الآلي والبيانات التاريخية للمستخدمين الآخرين في نظام الشبكات الاجتماعية الذين مروا بأحداث تغير الحياة".

وكما هو متوقع من فيسبوك، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتطوير مثل هذه الخوارزمية هو الإعلانات. ومن خلال معرفة تفاصيل أكثر حميمية عن حياة شخص ما، ستكون الشبكة الاجتماعية قادرة على خدمته مع الإعلانات ذات الأهمية بالنسبة له.

وقد يختار بعض مستخدمي فيسبوك مشاركة معلومات حول الأحداث الرئيسية في حياتهم بشكل عام، ولكن براءة اختراع فيسبوك توضح كيف أنه بالإمكان استخلاص هذه المعلومات من خلال طرق أكثر دقة.

وتتضمن طلبات براءات الاختراع الأخرى التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز إمكانية التجسس على المستخدمين من خلال ميكروفون الهاتف الخاص بهم.

وسبق أن صرحت شركة فيسبوك بأن طلبات براءات الاختراع ليست مؤشرا على أنها تستخدم هذه التكنولوجيا أو تخطط لاستخدامها مستقبلا.

المصدر: إنديبندنت