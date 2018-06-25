فيسبوك تحمي مستخدميها من "الإدمان"

تختبر شركة فيسبوك أداة جديدة لإدارة الوقت، تظهر للمستخدمين عدد الدقائق التي يقضونها على الشبكة الاجتماعية.

كما تمنح الأداة المستخدمين القدرة على ضبط تذكير يومي بحدود الوقت وتغيير إعدادات التنبيه الخاصة بهم بشكل يقلل من استقطاب التطبيق للمستخدمين لقضاء وقت أكثر على منصته.

وأطلقت فيسبوك أداتها الجديدة التي تحمل اسم "Your Time on Facebook"، استجابة لزيادة الضغط على الشركة للحد من الإدمان على الإنترنت.

ولكن، يبدو أن فيسبوك قد جاءت متأخرة حيث قدم منافسوها مثل آبل وغوغل، ميزات إدارة الوقت لمنتجاتهم منذ فترة بهدف التحكم في الوقت أكثر فأكثر خلال استخدام التطبيقات والإنترنت.

وتم الكشف عن الميزة الجديدة من قبل المطورة جين مان تشون وونغ، والتي أشارت إلى أن تطبيق فيسبوك عبر نظام التشغيل أندرويد قد حظي بميزة جديدة لم يتم طرحها بشكل رسمي بعد.

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وتوضح الميزة الجديدة مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح تطبيق فيسبوك على امتداد الأيام السبعة الأخيرة، ومتوسط الوقت المستغرق في اليوم.

كما يتم تعيين تذكير يومي يخبر المستخدم عندما يصل إلى الحد الخاص به، وتأتي هذه الخطوة بعد أن صرحت فيسبوك بأنها تريد التركيز على المزيد من "التفاعلات المفيدة" على موقعها، في وقت سابق من هذا العام.

وتبدو الميزة الجديدة من فيسبوك، مشابهة لأداة إنستغرام التي أعلن عنها المدير التنفيذي كيفن سيسترو، في مايو الماضي، والتي تم رصدها في تطبيق إنستغرام المملوك لفيسبوك قبيل أسبوعين.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني