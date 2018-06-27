آبل تحسّن سماعاتها اللاسلكية

ذكر الخبراء في شركة آبل أن سماعات "AirPods" القادمة ستأتي بمواصفات جديدة كليا، لتمكين المستخدم من الاستمتاع بالموسيقى دون التأثر بالأصوات المحيطة.

ومن المفترض أن يأتي الجيل القادم من "AirPods" بميزة عزل الضوضاء، فضلا عن أن هيكل السماعات سيكون مقاوما للماء.

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كما ذكر موقع "Nikkei Asian Review" أن سماعات آبل اللاسلكية التي ستطرح، في سبتمبر من العام الجاري أو أوائل العام المقبل، ستتميز بقدر عال من الدقة في إصدار الأصوات، والأهم من ذلك هو أن علبتها الخارجية ستكون قادرة على شحن هواتف آيفون لاسلكيا.

ويرى بعض الخبراء في عالم الإلكترونيات أن الميزة الأخيرة المذكورة ستتوافق مع التعديلات التي ستدخل على هواتف آيفون والتي ستسمح بشحنها لاسلكيا فقط.

المصدر: لايف. رو