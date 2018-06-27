 
مباشر

آبل تحسّن سماعاتها اللاسلكية

العالم الرقمي

آبل تحسّن سماعاتها اللاسلكية
youtube/Apple
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfk2

ذكر الخبراء في شركة آبل أن سماعات "AirPods" القادمة ستأتي بمواصفات جديدة كليا، لتمكين المستخدم من الاستمتاع بالموسيقى دون التأثر بالأصوات المحيطة.

ومن المفترض أن يأتي الجيل القادم من "AirPods" بميزة عزل الضوضاء، فضلا عن أن هيكل السماعات سيكون مقاوما للماء.

إقرأ المزيد
آبل أمام القضاء بسبب ساعاتها الذكية

كما ذكر موقع "Nikkei Asian Review" أن سماعات آبل اللاسلكية التي ستطرح، في سبتمبر من العام الجاري أو أوائل العام المقبل، ستتميز بقدر عال من الدقة في إصدار الأصوات، والأهم من ذلك هو أن علبتها الخارجية ستكون قادرة على شحن هواتف آيفون لاسلكيا.

ويرى بعض الخبراء في عالم الإلكترونيات أن الميزة الأخيرة المذكورة ستتوافق مع التعديلات التي ستدخل على هواتف آيفون والتي ستسمح بشحنها لاسلكيا فقط.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لمباريات اليوم 14 من مونديال روسيا 2018 مع الكابتن فراس الخطيب وتوقعات مورينو