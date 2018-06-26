آبل أمام القضاء بسبب ساعاتها الذكية

رفع المواطن الكندي، دين لوباكي، دعوى قضائية ضد آبل بسبب مشاكل في جودة تصنيع ساعاتها الذكية.

وأوضح لوباكي أنه وبعد اقتناء ساعة Apple Watch بفترة، بدأ يلاحظ أن القسم المعدني الموجود في حزام الساعة بات يخدش جسمها الأساسي ومحيط الشاشة، وتقدم لآبل 5 مرات بطلب لإصلاح هذا الخلل لكن الشركة تجاهلته.

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وأشار لوباكي إلى أن ممثلي آبل أبلغوه بعد كل مرة ناشدهم فيها إصلاح الخلل بأن الأمر طبيعي، إلى أن لجأ لوسائل الإعلام لفضح تصرفاتهم، فعرضوا عليها بعهدها استبدال الساعة وتعويضه عن الضرر، لكنه اليوم مصر على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

وهذه ليست الدعوى الأولى التي ترفع ضد آبل بسبب ساعاتها الذكية، فمنذ مدة، لجأ عدد من مستخدمي Apple Watch لرفع دعوى قضائية ضد الشركة مطالبينها بالاعتراف بالخلل الذي يصيب شاشات هذه الساعات، ودفع تعويضات مالية لمستخدميها بقيمة 5 ملايين دولار.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر