فضيحة أخرى لآبل بسبب ساعاتها الذكية!

ذكر موقع "Patently Appl" أن بعض مستخدمي منتجات شركة آبل رفعوا دعوى قضائية ضدها بسبب خلل في ساعاتها الذكية.

وأشار الموقع إلى أن "عددا من مستخدمي apple watch رفعوا دعوى جماعية ضد آبل مطالبينها بالاعتراف بالخلل الذي يصيب شاشات هذه الساعات ودفع تعويضات مالية لمستخدميها بقيمة 5 ملايين دولار".

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ونقل الموقع عن الأمريكي، كيني تشياك، أحد مستخدمي ساعات آبل قوله إن "ساعات apple watch الذكية تعاني من مشكلة في التصنيع تجعل شاشاتها تنفصل عن الهيكل حتى لو تأنى المستخدم باستعمالها، والسبب وراء هذه المشكلة قد يكون بطاريات هذه الساعات التي تتلف مع الزمن وتنتفخ وتضغط على الشاشة لتخرجها من مكانها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها المستخدمون من خلل في ساعات آبل، ففي عام 2017، اشتكى بعض أصحاب ساعات "Apple Watch 3" من عدم قدرة ساعاتهم على الاتصال بشبكات الـ WIFI في الأماكن العامة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر