ساعات آبل القادمة بمواصفات جديدة كليا

أكدت آبل خلال مؤتمر "WWDC" الأخير للمطورين أن الجيل القادم من ساعاتها الذكية سيأتي بمواصفات جديدة كليا.

وأكدت الشركة أن ساعاتها ستتحول إلى أجهزة اتصال مستقلة لا سلكية شبيهة بأجهزة "Walkie-Talkie" وذلك بفضل تقنية تسمح بإرسال واستقبال الرسائل الصوتية دون استعمال خدمة "iMessage"، عن طريق الضغط على زر خاص يظهر على الشاشة.

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كما سيساعد نظام التشغيل الجديد هذه الساعات على ضبط معدلات النشاط البدني للمستخدم بشكل أدق مما تقوم به ساعات آبل الحالية، بالإضافة إلى أنه قد يحوي ميزة جديدة تظهر نشاطات الأصدقاء وجهات الاتصال لتحفيز الشخص على ممارسة الرياضة والمشي.

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ومن المفترض أيضا أن تتحسن قدرات الساعة بالتعامل مع المساعد الصوتي "Siri" ليكون أكثر تفاعلا مع المستخدم ويظهر له كل ما يحتاجه على شاشة الساعة دون الرجوع إلى الجهاز أو الهاتف الذكي.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر