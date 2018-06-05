مايكروسوفت تطرح حاسبا لوحيا قابلا للطي

استعرضت مايكروسوفت مؤخرا مشروع حاسب لوحي مميز بشاشة قابلة للطي من المنتصف.

وأهم ما يميز هذا الجهاز هو تصميمه، فهيكله القابل للطي من المنتصف يجعل منه جهازا ذكيا بحجم الهاتف، أما عند فتحه على مصراعيه، تصبح شاشته بحجم شاشة الحاسب اللوحي بمقاس 12 بوصة تقريبا.

كما يفترض أن يزود "Surface Phone" بمعالج "snapdragon 850" بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، وكاميرا بدقة 20 ميغابيكسل.

youtube/youcrez vids

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وسيرفق هذا الجهاز، المنتظر ظهوره العام المقبل، بقلم ذكي يمكن المستخدم من استعمال الشاشة للكتابة والرسم، بالإضافة إلى نظام تشغيل Windows 10 الموجود على الحواسب العادية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر