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كيف سيبدو هاتف سوني المنتظر؟

العالم الرقمي

كيف سيبدو هاتف سوني المنتظر؟
youtube/ TechConfigurations
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التكنولوجيا صورا وفيديوهات أكدت أنها لهاتف "Xperia XZ3" المنتظر من سوني.

وبالنظر للصور، يمكن أن نلاحظ أن الهاتف مزود بشاشة عالية الدقة تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مدمجة بجسم الهاتف تخرج من أعلى الجهاز عند الحاجة لاستعمالها.

كما من المنتظر أن يزود هذا الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 19+12 ميغابيكسل، ومعالج "SNAPDRAGON -855" بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايات، وذاكرة داخلية (128 و256 و512) غيغابايت.

youtube/ TechConfigurations
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والميزة الفريدة الأخرى المنتظر ظهورها في هذا الهاتف هي ماسح بصمات أصابع سيأتي مدمجا في الشاشة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

 

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