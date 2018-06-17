"Xiaomi" تطلق أقوى هواتفها
طرحت شركة "Xiaomi" مؤخرا هاتف "Mi 8" بمواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الهواتف في الأسواق.
ويتوقع لهذا الهاتف أن يشكل منافسة قوية لهواتف "آيفون-X" نظرا لمواصفاته المتميزة، ومن أهمها:
- معالج "Snapdragon 845" يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الحالية.
- الشاشة بمقاس 6.21 بوصة بدقة عرض "FHD+"، وشبيهة بشاشات "آيفون-X".
- ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 غيغابايت.
- كاميرا أمامية بدقة 30 ميغابيكسل.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل.
- بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع "Quick Charge 4.0".
- ماسح لبصمات الأصابع.
أما سعر هذا الجهاز في الصين فيبدأ من 421 دولارا.
المصدر: لايف. رو
أسعد ضاهر