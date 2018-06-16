آبل تحصن هواتفها بتقنيات جديدة

أكدت آبل أنها طورت تقنيات جديدة لمنع سرقة محتويات الهواتف دون علم أصحابها.

ووفقا للشركة فإن أنظمة "iOS 12" ستمنع المتطفلين من استخدام الأسلاك ومنافذ "Lightning" لنقل البيانات من الهاتف إلى أي جهاز إلكتروني آخر، فإعدادات "USB Restricted Mode" ستساعد المستخدم على ضبط خصوصية البيانات ومنع استخدام الأجهزة والملحقات الخارجية للوصول إليها.

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وأوضح الخبراء أنه وفي حال تفعيل المستخدم لتلك الميزة فستصبح منافذ "Lightning" في هواتفهم مستخدمة لأغراض الشحن فقط.

وفي تعليق على الموضوع قال أحد الخبراء في آبل لموقع TechCrunch: "نحرص على زيادة حماية أجهزتنا مع كل منتج جديد نطلقه، ونحترم خصوصية بيانات المستخدمين، لذا نطلق تلك الميزات لمنع المخترقين والمحتالين من الوصول إليها".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر