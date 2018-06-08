تحذيرات من فيروس خطير يهدد أجهزة الراوتر حول العالم!

حذر خبراء أمن المعلومات من شركة "Talos" من انتشار فيروس إلكتروني خطير يهدد عمل أجهزة الراوتر في العديد من بلدان العالم.

وأوضح الخبراء أن "خطورة فيروس VPNFilter الجديد تكمن في إمكانية وصوله إلى أجهزة الراوتر وتعطيل عملها جزئيا أو كليا. وعلاوة على ذلك فهو قادر على اختراق شيفرات SSL الإلكترونية المستخدمة في العديد من مواقع الإنترنت، وإضافة شيفرات خبيثة قادرة على خرق حماية الحواسب وسرقة بياناتها".

youtube/ Lawrence Systems / PC Pickup

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وتشير البيانات إلى أن أكثر أجهزة الراوتر عرضة لاختراق هذه الفيروسات كانت أجهزة "Linksys" و"MikroTik" و"QNAP" و"TP-Link" و"ASUS" و"D-Link" و"Huawei" و"Ubiquiti" و"Upvel" و"ZTE".

ولتفادي أخطار هذه الفيروسات، ينصح الخبراء بالتأكد دوريا من الأجهزة الموصولة مع الراوترات في المنازل والشركات، والتحقق دوما من فعالية برامج مكافحة الفيروسات في أجهزة الكمبيوتر.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر