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آبل تطلق أساور ذكية للرياضيين

العالم الرقمي

آبل تطلق أساور ذكية للرياضيين
youtube/ HowMuchTech
صورة أرشيفية
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أعلنت آبل مؤخرا عن نيتها طرح أساور ذكية مخصصة لمحبي الرياضة واللياقة البدنية.

وستزود هذه الأساور بتقنيات تمكنها من قياس نبضات القلب ومعدل النشاط البدني للمستخدم كعدد الخطوات والمسافات المقطوعة، وعدد السعرات الحرارية التي يحرقها.

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كما من المفترض أن تأتي بتقنيات لقياس درجة حرارة الجسم والهواء، وهيكل أساسي مصنوع من المطاط المرن، مزود بشاشة صغيرة لإظهار البيانات والوقت.

وسيمكن لهذه الأساور التواصل مع مختلف أجهزة آبل الذكية عبر البلوتوث، وإظهار المكالمات والرسائل الواردة إلى الهاتف على شاشتها.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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