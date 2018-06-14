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جهاز آيفون يعود للعمل بعد غرقه أسبوعين في المياه! (فيديو)

العالم الرقمي

جهاز آيفون يعود للعمل بعد غرقه أسبوعين في المياه! (فيديو)
youtube/Man + River
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نشر مدون اليوتيوب الشهير "Man + River" شريط فيديو يظهر عودة هاتف من نوع آيفون للعمل من جديد بعد أن بقي فترة أسبوعين في مياه أحد الأنهار.

ويظهر في الفيديو كيف عثر الشاب على الهاتف في قعر النهر ليخرجه ويجففه في المنزل، وعندما حاول تشغيله عمل الجهاز.

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وعند اتصال الشاب بصاحبة الهاتف ليطمئنها أنه وجده، أخبرته أنها أضاعت جهازها في النهر منذ نحو أسبوعين أثناء نزهة بالقارب هناك.

يذكر أن المدون المذكور يستعرض على اليوتيوب العديد من الفيديوهات لعثوره على لقى وأشياء ثمينة أحيانا في مياه الأنهار والبحيرات.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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