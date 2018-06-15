"Garmin" تطلق أحدث ساعاته الذكية

استعرضت شركة "Garmin" العالمية ساعة ذكية بمواصفات تجعلها واحدة من الأفضل في سوق الإلكترونيات.

وزودت "Vivoactive 3 Music" الجديدة بتقنيات تسمح بتخزين الموسيقى وسماعها عبر سماعات البلوتوث.

كما زودت هذه الساعة بشاشة حجمها 1.2 بوصة لعرض الفيديوهات والرسائل والمكالمات الواردة والتحكم بالتطبيقات، كتطبيقات المراسلة وتطبيقات الصحة كقياس معدل ضربات القلب والنشاط البدني.

youtube/ Garmin

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والأهم من ذلك كله أن "Vivoactive 3" تحتوي على نظام تحديد للمواقع "GPS"، وتقنيات NFC للدفع الإلكتروني، ونظامها قادر على التعامل مع مختلف أجهزة أندرويد وios.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر