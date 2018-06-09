ساعات آبل تكشف أعراض باركنسون!

أكد موقع "9to5mac" أن ساعات آبل الذكية القادمة ستأتي بميزات تساعد الناس على اكتشاف أعراض مرض باركنسون.

ووفقا للموقع فإن "هذه الساعات ستزود بحساسات خاصة قادرة على رصد أي رعشة أو اهتزازات غير طبيعية في حركة اليد، والتي قد ترافق تطور مرض باركنسون في مراحله الأولية، وستحذر المستخدم عبر تطبيق ResearchKit الذي ستطرح آبل نسخة جديدة منه مع طرح WatchOS 5 رسميا".

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يذكر أن آبل كانت قد ألمحت سابقا إلى أنها تعمل على تطوير ساعاتها الذكية لتصبح أكثر قدرة على التنبؤ بالحالة الصحية للمستخدم، حتى فيما يتعلق بأعراض أمراض السكري والكلى، وأكدت خلال مؤتمر "WWDC" الأخير للمطورين أن الجيل القادم من ساعاتها الذكية سيأتي بمواصفات جديدة كليا.

كما قد يحوي نظام التشغيل الجديد لهذه الساعات ميزة فريدة تظهر نشاطات الأصدقاء وجهات الاتصال، لتشجيع الشخص على ممارسة الرياضة والمشي.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر