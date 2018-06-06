خدعة بسيطة للحصول على ميزات واتس آب الجديدة قبل الجميع

يحصل بعض مستخدمي واتس آب على أحدث الميزات قبل غيرهم، وذلك كونهم يعدون منصات اختبار لتلك الميزات قبل إطلاقها الرسمي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وللحصول على الميزات الجديدة للتطبيق قبل الآخرين، يجب عليك التسجيل لتصبح أحد مختبري الإصدارات التجريبية من واتس آب، لكن هذا الخيار للأسف يكون أكثر تعقيدا بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل iOS بالمقارنة مع نظام التشغيل أندرويد.

وتوجد عبر الإنترنت طرق عديدة لكيفية القيام بذلك، إلا أن تقرير موقع "ذي صان" يوصي بتفادي اعتمادها إلا إذا كنت مستخدما "تقنيا" للغاية، وحتى وإن كنت من مستخدمي نظام التشغيل غوغل OS، فإن الأمر لا يخلو من مواطن الخلل التي يمكن أن تدمر جهازك، لذلك يحذر التقرير من اعتماد تلك الطرق المتاحة ويقدم طريقة أفضل لتصبح أحد مختبري الإصدار التجريبي من واتس آب، بشكل أكثر أمانا.

ويشير موقع "ذي صان" إلى أنه يمكن للمستخدم التسجيل عبر الويب أو عبر متجر غوغل بلاي على الهاتف الذكي.

وللتسجيل عبر الويب، عليك التوجه أولا إلى إصدار واتس آب بيتا عبر متجر غوغل بلاي بواسطة متصفح الويب الذي تختاره.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الرئيسي الخاص بك، وبعد ذلك انقر فوق "Become a Tester"، وبذلك تصبح رسميا أحد مختبري الإصدار التجريبي من التطبيق، وكل ما تبقى هو تحديث التطبيق التجريبي لواتس آب بيتا، والذي يجب أن يكون متاحا في غضون الساعات القليلة التالية بعد التسجيل.

وفي معظم الحالات ستتلقى رابطا لتنزيل التطبيق، وإن لم يحدث ذلك، عليك فقط التحقق من متجر غوغل بلاي إلى أن يصبح التحديث متاحا.

أما عبر الهاتف النقال، فكل ما عليك هو التوجه إلى متجر غوغل بلاي، على هاتف أندرويد، وبعد البحث عن تطبيق واتس آب، قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى يتم تحديد قسم "Beca Beta Tester"، ثم قم بالضغط على زر "I'm In"، ثم اضغط على زر "Join" للتأكيد، وبعد ذلك انتظر التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

كيف يمكن إلغاء الاشتراك في تطبيق واتس آب التجريبي؟

إذا وجدت ان الإصدار التجريبي من واتس آب يتعطل بطريقة تثير إزعاجك، يمكنك الرجوع بسهولة إلى التطبيق العادي، وذلك بالانتقال إلى الصفحة التجريبية على الويب واختيار "Leave the testing program" ثم النقر على زر "Leave the Program" لإلغاء التسجيل، وستؤكد الصفحة التالية أنك غادرت الإصدار التجريبي.

أما على الهاتف النقال، فستجد أيضا زر "Leave" لمغادرة الإصدار التجريبي للتطبيق، وبعد ذلك يتم إزالة تثبيت الإصدار من الهاتف وإعادة تثبيت الإصدار العادي بواسطة متجر غوغل بلاي.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني