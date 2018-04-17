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أنباء عن استئناف عمل "تلغرام" في روسيا

العالم الرقمي

أنباء عن استئناف عمل
Globallookpress imagebroker / Valentin Wolf
تطبيق "تلغرام"
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تداول مستخدمو تطبيق التراسل "تلغرام" أنباء عن استئناف عمله في روسيا، وإمكانية الوصول إليه دون استخدام سبل تفادي الحجب.

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روسيا بدأت بحجب "تلغرام"

وذكر موقع "downdetector" أن انقطاعات في عمل التطبيق  بدأت، مع ظهر يوم الاثنين 16 أبريل الجاري. مع ذلك فإن عدد حالات سوء الاتصال انخفض 10 أضعاف بحلول الساعة 19:00 من اليوم نفسه.

وأعلنت لجنة "روسكومنادزور" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحد من الوصول إلى موردي الخدمة الذين يتعاملون مع "تلغرام" لتنظيم عمله في روسيا.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف

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