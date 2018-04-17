أنباء عن استئناف عمل "تلغرام" في روسيا

تداول مستخدمو تطبيق التراسل "تلغرام" أنباء عن استئناف عمله في روسيا، وإمكانية الوصول إليه دون استخدام سبل تفادي الحجب.

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وذكر موقع "downdetector" أن انقطاعات في عمل التطبيق بدأت، مع ظهر يوم الاثنين 16 أبريل الجاري. مع ذلك فإن عدد حالات سوء الاتصال انخفض 10 أضعاف بحلول الساعة 19:00 من اليوم نفسه.

وأعلنت لجنة "روسكومنادزور" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحد من الوصول إلى موردي الخدمة الذين يتعاملون مع "تلغرام" لتنظيم عمله في روسيا.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف