روسيا بدأت بحجب "تلغرام"

بدأت بعض مخدمات الإنترنت والاتصالات في روسيا، اليوم الاثنين، بحجب خدمات تطبيق "تلغرام".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه "وبطلب من هيئة روسكومنادزور للرقابة على الاستهلاك في روسيا، بدأت بعض الشركات التي تقدم خدمات الاتصال والإنترنت في البلاد كـ Megafon وRostelecom وVimpelCom بحجب خدمات تطبيق تلغرام الشهير".

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وتأتي تلك الخطوة بعد مدة من رفع الهيئة دعوى قضائية لمحكمة "تاغانكا" بموسكو، طالبت فيها وضع قيود على استخدام التطبيق المذكور على الأراضي الروسية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها تطبيق "تلغرام" مشاكل وتهديدات بالحجب في روسيا. وسبق لإدارته أن رفضت، في يونيو الماضي، تقديم معلومات لهيئة "روسكومنادزور"، لإدراجه في لائحة الجهات المسؤولة عن نشر المعلومات.

المصدر: لايف.رو+كالات

أسعد ضاهر