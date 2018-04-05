فيروس جديد يسرق بيانات المسنجرات في الهواتف

أكد الخبراء في مختبرات "Trustlook" المتخصصة بأمن المعلومات أن فيروسا جديدا بدأ باختراق الهواتف الذكية وسرقة بيانات المسنجرات وبرامج المراسلة الفورية.

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وأوضح الخبراء أن الفيروس الجديد ينتمي لسلسلة "حصان طروادة"، ويستخدم أحد الرموز المشفرة تحت مسمى "com.android.boxa" لاختراق الهواتف.

وتكمن خطورة هذا الفيروس في أنه قادر على الوصول إلى بيانات أهم المسنجرات في الهواتف الذكية كـ Facebook Messenger وSkype وLine وWeibo وViber وTwitter وTelegram وإرسالها إلى قراصنة الإنترنت.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر