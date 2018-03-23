فيروس خطير ينتشر عبر "يوتيوب"

حذرت شركة "Doctor Web‎" من فيروس جديد بدأ ينتشر على تعليقات الفيديو على موقع "يوتيوب" ويقوم بسرقة المعلومات الشخصية من حواسيب المستخدمين.

وجاء في منشور شركة " Doctor Web "، أن فيروس "طروادة" مبرمج وفق برمجيات " Python "، وهو يشكل خطرا على مستخدمي أنظمة " Windows ".

ويسرق فيروس طروادة الملفات وغيرها من المعلومات والبيانات السرية الخاصة للمستخدمين من الأجهزة المصابة به، ويستطيع الحصول على حسابات الشبكات الاجتماعية الشخصية وغيرها من برامج الخدمات عبر الإنترنت.

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ويذكر المنشور الذي وزعته شركة "Doctor Web"، أن هذا الفيروس بدأ بالانتشار منذ 11 مارس الحالي، عبر التعليقات على مقاطع الفيديو.

ويدخل هذا الفيروس إلى تعليقات الفيديو بطرق ذكية وجذابة، تدعو المستخدم للنقر على بعض الكلمات أو تدعوه لاتباع روابط معينة بحجة أنها توصل إلى ألعاب حديثة أو خدمات جديدة على الإنترنت. وبمجرد أن ينقر المستخدم على تلك الروابط المزيفة يكون الفيروس قد دخل إلى نظام "Windows" وبدأ بسرقة المعلومات والحسابات الشخصية.

وتؤكد الشركة أن فيروس طروادة يقوم بجمع ملفات "cookies from the browsers Vivaldi" و"Chrome" و"Yandex.Browser" و"Opera" و"Kometa" و"Orbitum" و"Dragon" و"Amigo" و"Torch". وينسخ ملفات سطح المكتب التالية: "txt" و"pdf" و"jpg" و"png" و"xls" و"doc" و"docx" و"sqlite" و"db" و"sqlite3" و"bak" و"sql" و"xml".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو